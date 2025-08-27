«Прости, пожалуйста!»: 12-летний подросток погиб после столкновения питбайка с авто на перекрестке

В Уфе 12-летний подросток погиб в ДТП, его питбайк столкнулся с другим автомобилем на нерегулируемом перекрестке. Мальчик скончался до приезда медиков. В Сети появилось видео, на котором запечатлен его плачущий отец.

Первым кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash. Отец погибшего оказался на месте происшествия. Ему пришлось опознавать наследника.

«Душераздирающее видео из Уфы: отец байкера-подростка, который разбился в Деме, рыдает над телом сына», — пишут авторы канала.

Также в ролике слышно, как мужчина просит у погибшего прощения. Ранее стало известно, что именно он накануне подарил мощный питбайк «Кайо» сыну на день рождения.

«Прости, пожалуйста! Прости!», — говорит безутешный отец на видео.

Трагедия произошла вечером 26 августа на пересечении улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев труда. Подросток не уступил автомобилю марки Infinity, за рулем которой находилась 29-летняя женщина, и попал под колеса. Он скончался на месте.

