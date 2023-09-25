Проснулась под завалами: потолок рухнул на спящую женщину

Жительница Северной столицы едва не получила серьезные травмы минувшей ночью. Женщина проснулась от страшного грохота — оказалось, что над ее кровью обрушился потолок, передает Фонтанка.

Хозяйка квартиры в доме в переулке Нестерова рассказала журналистам о происшествии. По ее словам, рано утром, примерно в 4:40 по московскому времени, в спальне рухнул потолок. Его части упали прямо на кровать петербурженки. Она проснулась от сильного грохота под образовавшимися завалами.

Последствия обрушения хозяйка квартиры сняла на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, что куски потолка разбросало по всей комнате. В результате случившегося пострадала внутренняя обстановка жилища. О состоянии женщины, пережившей обрушение, ничего не сообщается. Помимо петербурженки, в квартире находились две ее дочки. Они спали в соседней комнате.

Ранее в Саратове футбольные ворота рухнули на семилетнего мальчика. В результате случившегося несовершеннолетний получил травмы.