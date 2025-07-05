Просили забрать заявление: вскрылась правда о конфликте Смолова в кафе

В ходе драки Федора Смолова в кафе пострадал бизнесмен. Об этом сообщает mk.ru.

Футболист Федор Смолов избил в московской кофейне двух мужчин — одним из них оказался совладелец компании «Подъем групп». Его компаньон сотрудник той же компании из Челябинска. Журналисты выяснили, что организация продает подъемные краны.

Мужчины зашли в кафе накануне строительной выставки в «Крокус Сити».

Также стало известно, что спровоцировал конфликт сам Смолов — он обратился к мужчинам с просьбой выпить за победу его команды, однако когда те отказались, футболист предложил выйти из заведения для разговора. После того, как и эта просьба была отвергнута, Смолов накинулся на пострадавших с кулаками.

Сообщается, что после инцидента к пострадавшим приходили некие мужчины, которые требовали забрать заявление из полиции.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Федора Смолова Виктория Лопырева назвала футболиста неконфликтным.