Бывшая жена Федора Смолова Виктория Лопырева назвала футболиста неконфликтным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После драки Федора Смолова в одном из московских заведений о случившемся высказалась его бывшая супруга Виктория Лопырева. Модель уверена, что конфликт спровоцировали мужчины, которых ударил спортсмен.

«Я не знаю, что произошло, но одно могу сказать точно: Федя не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт», — заявила модель.

Смолов и Лопырева познакомились в 2012 году, они сыграли свадьбу в 2014 году, а спустя еще год развелись.

Напомним, драка Федора Смолова с посетителями кафе случилась в ночь на 28 июня. Мы писали о том, что с футболиста вымогали деньги в обмен на обязательство не публиковать видео инцидента в Сети. Однако спортсмен отказался платить вымогателям.