Просидела в изоляторе семь суток: участницей драки из-за никаба в Москве оказалась заложница Басаева

Бывший фотокорреспондент Наталья Медведева оказалась участницей драки из-за никаба в Москве. Она сама рассказала об этом журналистам.

Женщина в июне 1995 года, когда террорист Шамиль Басаев и две сотни его боевиков напали на город Буденновск Ставропольского края, была заложницей. Она добровольно согласилась заменить собой других заложников, которые держались в больнице.

Случившееся оставило сильный отпечаток на жизни журналистки, передает Telegram-канал MSK1.RU | Новости Москвы | Россия. Люди в мусульманской одежде сильно пугают Медведеву. В метро Москвы она увидела женщину в никабе и попыталась сорвать его. Между бывшей фотокорреспонденткой, незнакомкой и ее спутником возник конфликт.

В итоге за драку Наталья провела семь дней в спецприемнике. Мужчину, который сопровождал женщину в никабе, отправили в изолятор на 13 суток.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде медику скорой помощи пробили голову. Работница больницы приехала на вызов, после чего ее избил мужчина.