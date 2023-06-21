«Прошу»: блогерша Блиновская расплакалась и заговорила о детях на заседании по делу о неуплате налогов

Знаменитую блогершу Елену Блиновскую подозревают в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. На очередном заседании Пресненского суда она разрыдалась. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Женщину подозревают в сокрытии почти 500 миллионов рублей и отмывании денег. Утверждается, что звезда могла дробить бизнес, чтобы не перечислять свои деньги государству. Согласно показаниям подозреваемой, она не пыталась сбежать из страны в автомобиле, в котором ее задержали на границе.

Также Блиновская указала, что суд не удовлетворил ни одну ее личную просьбу, поэтому она не смогла посетить выпускной младшего ребенка и потеряла выгодные контракты почти на 10 миллионов рублей.

Кроме этого, Елена попросила избрать ей запрет лишь на определенные действия. Но если суд примет решение не менять меру пресечения, то она просит кое-что ей разрешить.

«Прошу разрешить мне ходить с детьми на детскую площадку, гулять с собаками, раз в неделю ездить в Москву для решения вопросов о погашении задолженности и посещения врача, два раза в неделю посещать магазин для покупки товаров», — попросила звезда.

Напомним, что супруг Блиновской Алексей считается пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег.

Telegram-канал Mash сообщает, что блогерша хочет иметь возможность иногда снимать браслет, который ей очень жмет. Женщина также еще заявила о желании посетить храм.

По данным источника, гуру-марафонов уже выплатила 30 из 918 миллионов долга.

Ранее сообщалось, что отец Блиновской объявил о готовности сесть в тюрьму вместо дочери.