Отец Блиновской объявил о готовности сесть в тюрьму вместо дочери

Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию и посадили под домашний арест две недели назад. Она задолжала государству больше 918 млн рублей. На популярную блогершу завели уголовное дело по факту неуплаты налогов. Пока идет разбирательство, в информационное поле вступил отец королевы марафонов Олег Останин.

В эфире телепрограммы «Малахов» на канале «Россия 1», Останин заявил, что во всех проблемах, которые сейчас портят жизнь его дочери и всей их семье, виноват зять Алексей Блиновский. Отец Елены утверждает, что именно он был автором преступной схемы ухода от налогов, которые должны были поступать в казну.

«Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то. У меня жизнь кончается, а у Лены, может быть, продолжится. Очень тяжелое дело», — сказал Останин.

Он также сообщил, что в настоящее время дочь находится в «хреновом состоянии». Его собственное положение хорошим тоже не назовешь: заблокирован доступ к счетам, банковские ячейки пусты. «У Нины, жены моей, пенсию арестовали», - поделился Останин информацией тем, что происходит с финансами матери Блиновской.

Напомним, что Елена Блиновская полностью признала свою вину и ожидает решения суда, который должен состояться 26 июня.