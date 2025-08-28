«Прошло полчаса спуска, и он погиб»: немецкий альпинист рассказал о попытке спасти Наталью Наговицыну

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд рассказал подробности восхождения на пик Победы, во время которого на высоте 7100 метров россиянка Наталья Наговицина сломала ногу и погиб альпинист из Италии Лука Синигалья.

По словам альпиниста, в их группе помимо него и Натальи также были итальянец Лука Синигалья, Роман и Пол. Группа разделилась, так как российские спортсмены отставали на 4-5 часов. В итоге Наговицина не достигла вершины, получив травму.

Узнав об этом, Лука и Гюнтер решили помочь. Им удалось добраться до пострадавшей женщины и поставить ей палатку.

«Мы собрали все, что нашли в пещере и что, как мы думали, могло бы ей понадобиться: начиная со спального мешка, коврика, газовых баллончиков, а также две горелки, еду, теплую одежду – все необходимое», - рассказал немецкий спортсмен в беседе с РЕН ТВ.

Он пояснил, что они с Лукой добрались до Натальи, оказали ей первую помощь и приняли решение спускаться, так как погода начала портиться.

«На тот момент, когда мы уходили, она чувствовала себя и вела себя абсолютно нормально. Мы оставили ей еды и газа. И этого ей точно хватило бы на 4–5 дней. Когда мы уходили, ситуация еще не была критической», – заверил Зигмунд.

Из-за поднявшегося ветра спускаться в базовый лагерь было невозможно, поэтому альпинисты решили окопаться в пещере на высоте 6100 метров, где их дожидался Роман. При этом состояние Луки уже вызывало опасения – у него отнялась рука из-за обморожения.

В итоге вход в пещеру завалило снегом, в ней больше нельзя было оставаться, однако у итальянского альпиниста не было сил для дальнейшего движения.

«Лука начал... Он кричал на нас. Он волновался о своей руке. Он думал, что мы хотели ампутировать ее. Прошло полчаса спуска, и он погиб. Он умер на моих руках», – поделился Зигмунд.

Тело итальянского спортсмена так и осталось на высоте 6100 метров.

Ранее сообщалось, что военный беспилотник снял палатку Натальи Наговициной. По данным оператора, признаков жизни внутри не зафиксировано. Россиянка находится на высоте 7140 метров уже 16-й день.