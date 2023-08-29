«Прошло много времени»: мать пропавшей фигуристки Горбачевой рассказала о ходе поисков

Мать пропавшей фигуристки Алины Горбачевой рассказала о ходе поисков, об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 28 августа, чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию отправилась с тренировки домой и пропала. Последний раз камеры зафиксировали Горбачеву в районе Волоколамского шоссе. По данным матери 16-летней фигуристки, сейчас ее ищут с кинологами.

«По Алине пока никакой информации нет. Ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — рассказала она.

При этом известно, что Горбачева жила со своим тренером Софьей Федченко в Москве, тогда как родители остались жить в Тверской области. По данным источников, в злополучный вечер фигуристка поругалась с тренером. Последний раз на связь она выходила в 17 часов вечера 28 августа.

Сейчас поиски фигуристки продолжаются. МЧС вместе с волонтерами прочесывают берег Москва-реки — Покровскую набережную, где были найдены вещи Алины Горбачевой.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева могла утонуть.