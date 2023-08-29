Mash: пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева могла утонуть

Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева могла утонуть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, вещи 16-летней спортсменки были найдены на Покровской набережной. Однако самой Алины поблизости не было. На обозначенное место вызваны сотрудники полиции и поисково-спасательная группа МЧС.

Напомним, что последний раз чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров видели 28 августа 2023 года около 19 вечера. Тогда после конфликта с тренером она отправилась в сторону Владимирской церкви и набережной.

По данным Telegram-канала SHOT, ссора с наставницей произошла из-за того, что Алина хотела уйти от нее.

Ранее стало известно о пропаже матери четырех детей из Санкт-Петербурга. Подробности смотрите в этой статье.