Прощалась с близкими: выжившая в теракте в «Крокус Сити Холле» девушка думала, что не спасется

Художница Алена Казинская, оказавшаяся в «Крокус Сити Холле» во время теракта, боялась, что не выживет. Девушка решила записать с места событий в личный Telegram-канал голосовые сообщения, в которых прощалась с близкими, однако, несмотря на все опасения, она смогла спастись. Об этом сообщает RT.

«Я всех люблю. „Крокус Сити Холл“. „Пикник“. Здесь на концерте стреляют. Я в зале. Звоните в полицию. Я люблю вас, прощайте», — сказала Алена Казинская в сообщении.

Девушке удалось спастись из теракта. Спустя некоторое время она вышла на связь и сказала, что находится в карете скорой помощи.

У Алены Казинской диагностировано отравление угарным газом. Девушка попала в реанимацию. По словам пострадавшей, она чудом спаслась и теперь планирует продолжить заниматься творчеством.

«Жива. И теперь буду рисовать и творить во имя жизни. Как оклемаюсь. Как смогу. Когда смогу. Сколько уйдёт на восстановление, я не знаю», — поделилась девушка.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные с автоматами прорвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, в результате случившегося пострадало 180 человек.

24 марта в России объявлен день общенационального траура.

Ранее мы писали о том, что за две недели до теракта в «Крокусе» засняли одного из предполагаемых террористов.