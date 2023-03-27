Просьба одолжить сигаретку у прохожего окончилась для 15-летнего подростка переломом лобной кости

В Дагестане 20-летний россиянин проломил череп 15-летнему подростку после просьбы одолжить сигарету. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash Gor.

По информации источника, школьник подошел к прохожему, чтобы попросить у него закурить. Однако поощрять вредные привычки несовершеннолетнего мужчина не захотел. Он стал доказывать ему, что никотин пагубно влияет на здоровье, но лекция и нравоучения не пришлись ученику средней школы по вкусу. Он огрызнулся, за что и получил кулаком в лицо.

Подростка доставили в больницу с переломом лобной кости. Чтобы помочь школьнику, медикам пришлось провести операцию, а мужчину, нанесшего удар, после произошедшего задержала полиция. В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что нападавший был уже ранее судим. Его обвиняли в домогательствах и действиях сексуального характера с несовершеннолетней.

Ранее в Москве в реанимации скончалась студентка пятого курса медицинского университета после приема таблеток для повышения иммунитета. Выяснилось, что девушка приобрела препарат без назначения врача. Но данный момент еще неясно, мог ли он привести к смерти.