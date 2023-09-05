Остался синяк с кровоподтеками: подростка избили в автобусе из-за одного слова

Конфликт между мужчиной и подростком разгорелся во время поездки по Екатеринбургу на автобусе. Спутник незнакомки, к которой обратился юноша, резко отреагировал на слова несовершеннолетнего пассажира и ударил его по лицу, передает E1.ru.

Подросток ехал в одном автобусе вместе с агрессивным мужчиной накануне вечером, 4 сентября. Во время поездки 15-летний юноша ввязался в спор с кондуктором из-за способа оплаты. Мальчик не хотел протискиваться к валидатору через толпу и предложил произвести расчет позже. В какой-то момент в разговор вмешалась случайная пассажирка. Она, как и кондуктор, возмутилась тем, что подросток не хочет платить за проезд сразу.

В итоге школьник сказал «женщине», что сейчас все сделает. В этот момент с юношей заговорил некий мужчина. Ему не понравилось, что мальчик назвал его девушку «женщиной» и потребовал извиниться. После этого агрессор ударил несовершеннолетнего пассажира по лицу с такой силой, что у того остался синяк с кровоподтеками. Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Ранее в Набережных Челнах возбудили уголовное дело после избиения воспитанника социального приюта. Подростки повалили мальчика на пол и били ногами.