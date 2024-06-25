Прорывало трубы, накапливались миллионные долги: из-за чего произошел смертельный пожар во Фрязино

24 июня в подмосковном Фрязино случился крупный пожар в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан», жертвами которого, по официальным данным, стали шесть человек. Издание mk.ru выяснило новые подробности об эксплуатации здания, которые могли привести к трагедии.

Как оказалось, у здания НИИ «Платан» часто менялись собственники. По информации источника, конкурсный управляющий здания — фирма «Ипрон» — прекратила свои полномочия в феврале 2024 года по решению суда, а в мае решение вступило в законную силу. В результате формальным владельцем здания вновь стала вдова покойного художника по литью Виктора Белоусова. Однако конкурсный управляющий с ее стороны попытался через суд оспорить акт о передаче имущества художника его вдове. В августе планируется рассмотрение этого дела.

Более того, как удалось выяснить, на шестом этаже, где, возможно, находился очаг возгорания, находилось сразу несколько фирм. Так, в здании располагались ПКФ «Экатон» (фирма по производству осветительной аппаратуры), ООО «Виромтех» (предприятие по производству оборудования для пищевой промышленности). Также там работало несколько индивидуальных предпринимателей.

По данным mk.ru, прибыль от сдачи помещений в аренду составляла до 1,5 млн рублей в месяц, но до 85% всей суммы уходило на содержание здания — оплату коммунальных услуг и охраны. При этом арендаторы по теплоснабжению накопили долги, которые составили около 6 млн рублей. Известно, что из-за проблем с отоплением в здании постоянно прорывало трубы.

Напомним, 24 июня днем стало известно о пожаре в здании, ранее принадлежавшем НИИ «Платан», в подмосковном Фрязино. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж здания, произошел взрыв. Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. метров. На данный момент официально известно о шести погибших. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что предварительной причиной пожара во Фрязино назвали неисправность проводки.