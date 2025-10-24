Пропустит следующую игру: футбольного судью Игоря Захарова задержали за нападение на пешехода

Футбольный судья Игорь Захаров попал в полицию после нападения на пешехода, передает НТВ. Он подрался с мужчиной, которого не пропустил на дороге.

Конфликт произошел еще 8 октября, однако о нем стало известно только на днях. Захаров не захотел пропустить пешехода на зебре в Казани. Из-за этого между мужчинами завязался спор, закончившийся рукоприкладством со стороны арбитра.

Захаров ударил оппонента и уехал. Однако уйти от ответственности судья не смог. Его задержали и доставили в полицию. В отношении хулигана составили три административных протокола: «Остановка на пешеходном переходе», «Управление машиной без полиса ОСАГО» и «Непредоставление преимущества пешеходу». Из-за случившегося судья не сможет принять участие в следующем матче Первой лиги.

