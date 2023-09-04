Пропавшую в Сургуте 38-летнюю женщину нашли мертвой в квартире: подробности

38-летняя женщина пропала в Сургуте в конце июля. Недавно стало известно, что ее нашли мертвой в съемной квартире. Об этом сообщает E1.ru.

Россиянка родилась в Катайске. Какое-то время женщина жила в Каменске-Уральском, затем переехала в Екатеринбург, а потом – в Сургут. Именно там она в один момент перестала выходить на связь с родными.

Как рассказал знакомый пропавшей, ее тело нашли дома.

«Возможно, родители не знали ее новый адрес. Причины смерти не разглашают, знаю только, что ран нет, нашли ее еще 15 августа, с того времени она находилась в морге», – передает он.

Женщина была замужем, но потом развелась. В браке у пары родились двое детей, которые сейчас живут с отцом. Похороны состоятся 6 сентября в Катайске.

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