Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли без признаков жизни: подробности

В Италии нашли мертвой 18-летнюю студентку из Украины, которая пропала четыре дня назад. По данным Messaggero, девушка совершила суицид.

Девушка проходила стажировку в туристическом комплексе на юге страны в области Апулия. Четыре дня назад она пропала и перестала выходить на связь. Тело студентки университета Братиславы обнаружили в километре от деревни, где она работала.

Мать девушки в курсе случившегося и в ближайшее время приедет в Апулию.

В туристической деревне погибшую описали как спокойную девушку, заинтересованную в своей работе. За несколько часов до исчезновения ей написали о завершении стажировки 6 июля без возможности продления проекта.

Ранее умер экс-министр транспорта России Роман Старовойт. По предварительной версии, мужчина совершил суицид. На протяжении нескольких лет он встречался с выпускницей медуниверситета Полиной. Отец девушки рассказал об их романе.