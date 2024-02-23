Девочку обнаружили в ванной, женщину в коридоре: зоозащитница и ее 16-летняя дочь умерли в своей квартире

Жительницу Екатеринбурга и ее 16-летнюю дочь обнаружили мертвыми в своей квартире. Что стало причиной их гибели, пока неизвестно. По предварительным данным, женщина и девочка надышались газом в результате утечки, передает E1.ru.

Екатеринбурженка, занимавшаяся защитой животных, проживала вместе с несовершеннолетней дочерью. Также в квартире находились четыре кошки, три собаки и морская свинка. В день трагедии мать и дочь были обнаружили внутри помещения мертвыми: школьница лежала в ванной, а женщина в коридоре. Животные погибли вместе с ними.

В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали случившееся. О причинах смерти екатеринбурженки и ее дочери не сообщается. Лишь коллеги женщины рассказали журналистам, что в квартире могла произойти утечка бытового газа.

Ранее в Свердловской области пропавшего мужчину нашли мертвым в День святого Валентина. Его поиски длились неделю.