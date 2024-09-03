Пропавшую 12-летнюю школьницу из Нижнего Тагила нашли мертвой в подвале ее дома. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Полицейские нашли тело пропавшей девочки из Нижнего Тагила, которая ушла 31 августа из дома на прогулку с подругами и не вернулась вовремя. Сообщается, что труп был найден в подвале дома, где жила школьница, ее тело кто-то накрыл. Рассматривается версия об убийстве, на месте работают следователи.

Ранее мы писали, что школьница жила с отцом, который в день пропажи разрешил ей прогуляться с подругами. Мать девочки умерла около месяца назад от рака. К поискам были привлечены сотни волонтеров — ребенка искали четыре дня.

Мы также рассказывали о том, что в Иркутской области перестал выходить на связь вертолет Ми-8, на борту которого находилось шесть человек.