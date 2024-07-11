Пропавших в горах в Кузбассе детдомовцев признали умершими после года поисков

Подростков-детдомовцев, которые год назад пропали в горах в Кузбассе, признали погибшими. Поиски мальчиков не увенчались успехом. Об этом сообщает Ngs42 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кемеровской области.

Напомним, что дети в возрасте 13–15 лет исчезли из туристического лагеря в июне 2023 года. Походом руководил воспитатель, который после случившего оказался на скамье подсудимых. Несмотря на то, что поиски мальчиков все это время не прекращались, их следов так и не удалось обнаружить.

В итоге детдомовцев признали умершими спустя год. Решение суд вынес согласно статье 45 ГК РФ. Также прокуратура утвердила обвинительное заключение для воспитательницы, не уследившей за мальчиками. По версии следствия, они пропали из-за халатности педагога.

Напомним, что после пропажи подростков мэр Междуреченска заявлял, что они могли покинуть лагерь умышленно, но версия была опровергнута. Также предполагалось, что они добрались до другого населенного пункта.

Ранее в Екатеринбурге пропал ключевой свидетель по делу погибшего Далера Бобиева.