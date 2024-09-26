Пропавших в Екатеринбурге 16-летних студенток нашли ночью на улице без сознания

В Екатеринбурге двух 16-летних студенток нашли ночью на улице без сознания. Предположительно, девушки отравились лекарствами. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, 24 сентября подросток отпросилась у мамы на ночевку к подруге. У нее не было дома родных, поэтому они остались одни. Утром с ушедшей в гости попытались связаться близкие, но не получилось. Не дозвонились до нее и днем. 25 сентября мама девушки обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приехали по адресу, но студентки не открыли дверь. На звонки они тоже не отвечали. На камерах видеонаблюдения было зафиксировано, что они покинули квартиру примерно в половине второго ночи. Также стало известно, что этой же ночью двух неизвестных девушек забрали в больницу. Они были на улице без сознания.

«Они были доставлены в токсикоцентр психиатрической больницы. Мама одной из студенток опознала свою дочь и ее подругу. По предварительным данным, у подростков острое отравление сильнодействующими медицинскими препаратами», - пояснил источник агентства.

Сейчас студентки находятся в тяжелом состоянии. Они в медикаментозной коме.

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