Пропавший второклассник оказался под колесами поезда в Ленобласти

В Ленинградской области 11-летний подросток погиб под колесами поезда. Мальчик ушел гулять, но так и не вернулся домой. Об этом сообщается на сайте «Невские новости».

По данным источника, все произошло в Кировском районе области. Родители забили тревогу после того, как он ушел из дома днем 5 июня и не вернулся. Мальчика искали несколько часов. Его тело обнаружили на железнодорожном перегоне. Отмечается, что он скончался от полученных травм после того, как его сбил поезд.

Выяснилось, что у школьника был диагностирован аутизм. По словам родителей погибшего, он не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве и почти не умел разговаривать.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

Ранее мы писали о том, как в Ленобласти отец-пенсионер на протяжении года насиловал маленькую дочь. На тот момент девочке было 13-14 лет. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что 62-летний житель города Луга растлевал ребенка и все это время оставался безнаказанным.