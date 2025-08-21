Пропавший в море на Пхукете 35-летний российский турист найден мертвым

Россиянина, который ранее был объявлен пропавшим в море на западном побережье северной части Пхукета, нашли мертвым. Об этом сообщает The Phuket News.

Как пишет издание, 35-летний турист из России гулял поздно вечером по пляжу Найтхон со своей девушкой, когда на них накатила большая волна, унесшая мужчину в море. По другой версии, он сам залез в воду, чтобы покупаться. При этом, в месте, где он пропал, плавать не рекомендуется.

На место происшествия были направлены правоохранители и спасатели, однако они не смогли сразу приступить к поискам из-за темноты и плохой погоды. Искать его начали только при дневном свете. Позже появилась информация, что утром тело пропавшего россиянина вынесло на берег одного из пляжей.

Сообщается, что на пляжах в тех местах установлены специальные знаки, предупреждающие об опасности купания в местных водах. С мая по октябрь на Пхукете низкий сезон, так как возможны тропические ливни и волны в море.

Ранее мы писали, что россиянка уснула на сапборде и переплыла реку, пока ее искала полиция.