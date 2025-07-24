Пропавший самолет Ан-24 вылетел с двухчасовой задержкой из Благовещенска, где совершал техническую посадку во время рейса из Хабаровска в Тынду. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, борт вылетел из Хабаровска в 7:36 по местному времени. В 8:22 он приземлился в Благовещенске и через час должен был вылететь в Тынду. Однако задержался на два часа — фактический вылет состоялся в 11:20. Примерно в 15 км от Тынды борт не прошел контрольную точку. В аэропорту сейчас наблюдается низкая облачность и дождь. Коэффициент сцепления с полосой составляет 0,5.

По информации источника, на борту находилось 42 пассажира: из них 5 детей и 6 членов экипажа. На данный момент на поиски самолета отправлен вертолет Ми-8.

Напомним, пропавший борт выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. Он перестал выходить на связь, предположительно находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута.

Ранее мы писали, что индийский самолет упал после взлета и разбился с сотнями пассажиров на борту. Подробности читайте в этой новости.