Пропавший режиссер БДТ Никаноров оставил предсмертную записку родным

В квартире пропавшего режиссера БДТ Никанорова нашли предсмертную записку, об этом сообщает 78.ru.

О пропаже режиссера БДТ Александра Никанорова стало известно еще в четверг, 21 сентября. Мужчина уехал на велосипеде из дома и больше не возвращался. Первыми тревогу забили сотрудники Большого драматического театра, когда Никаноров не пришел на репетицию.

Позже группу по поиску режиссера организовали друзья Никанорова, при этом родные мужчины заявили, что узнали о пропаже родственника из соцсетей.

Журналистам удалось выяснить, что в квартире Александра нашли его мобильный телефон и паспорт. Кроме того, была найдена записка со странным содержанием.

«Прошу в моей смерти никого не винить. Простите», — говорится в записке, которую нашла знакомая мужчины.

Пропавшего Никанорова до сих пор ищут.

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