Пропавший подросток из Екатеринбурга нашелся в 1,5 тысячах км от дома. Об этом сообщает E1.ru.

7 декабря 2023 года в Екатеринбурге пропал 15-летний школьник. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его утром в день пропажи. Позже родителям подростка удалось узнать, что он находится в Иваново. О дальнейшей судьбе мальчика не было известно.

Однако уже 5 января появилась информация, что со школьников все хорошо — он решил уехать от родителей в Московскую область, чтобы начать самостоятельную жизнь.

Родственница пропавшего рассказала журналистам, что подростка уже вернули домой, с ним все в порядке.

«По имеющейся информации, противоправных действий в отношении его не совершено. Молодой человек самовольно ушел из дома и не хотел возвращаться», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге школьник получил удар ножом в живот на трамвайной остановке.