Пропавший под Челябинском мальчик утонул в реке, об этом сообщает 74.ru.

Накануне жители Аргаяшского района забили тревогу после пропажи восьмилетнего школьника, который ушел из дома с велосипедом и не вернулся. К поискам ребенка были подключены «‎Лиза Алерт» и МЧС.

Первые зацепки были найдены рядом с речкой Сырыелга — там спасатели нашли велосипед и следы школьника. А позже из реки достали тело мальчика.

В управлении МЧС по региону рассказали, что ребенок провалился под лед и утонул. Сейчас толщина льда на реке составляет около 3 см.

«‎Спасателями Кыштымского поисково-спасательного отряда на лодке в 60 метрах от берега на глубине полутора метров было обнаружено тело ребенка, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, что в Дагестане десятилетний мальчик погиб при сооружении самодельных качелей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели ребенка.