Пытался соорудить самодельные качели: десятилетний ребенок запутался в веревке и погиб

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели десятилетнего мальчика в Республике Дагестан. Школьник задохнулся во время сооружения самодельных качелей, сообщили в прокуратуре регионе.

Трагичный случай, по данным правоохранителей, произошел в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района. Днем 2 ноября десятилетний мальчик занимался сооружением в огороде своего дома самодельных качелей. В процессе школьник забрался на дерево, откуда впоследствии упал и запутался в привязанной к ветке веревке. Несовершеннолетний стал задыхаться и через некоторое время умер. Находились ли рядом взрослые в этот момент, пока неизвестно.

Стражи порядка уже приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Они дадут оценку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее в Саратовской области ребенок поиграл с колпачком от фломастера и умер. Пострадавшего мальчика не успели довезти до больницы.