«Чтобы уйти, надо вернуться»: прощальная записка Усольцевых оказалась фейком

В Следственном комитете (СК) сообщили о появлении многочисленных фейков вокруг загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге.

В беседе с aif.ru пресс-секретарь управления СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о прощальной записке, якобы найденной в блокноте Ирины Усольцевой, в которой было написано: «Чтобы уйти, надо вернуться».

«Никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи нет. Никаких их вещей мы не обнаружили», —заверила представитель ведомства.

Она также отметила, что глава семьи не выходил на связь, как об этом сообщали в Сети. Как выяснилось, у 64-летнего Сергея Усольцева было два телефона, один из которых остался дома. С него и поступали сигналы.

«У Сергея Усольцева было два телефона, один был с ним, второй — рабочий. По всей видимости, именно на второй поступают звонки и идут гудки», — сказала Арбузова.

Главной версией исчезновения семьи с пятилетней дочерью и собакой остается несчастный случай, произошедший во время похода. Поиски Усольцевых продолжаются, несмотря на сложные погодные условия.

Напомним, 28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина, согласно основной версии, отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что члены семьи Усольцевых оказались не единственные, кто пропал в районе Минской петли в Красноярском крае.