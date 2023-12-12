Пропавшего в Петербурге «моржа» нашли мертвым в квартире с синяками по всему телу

В Санкт-Петербурге любителя купания в ледяной проруби нашли мертвым в квартире. У 52-летнего мужчины были синяки и множественные ушибы.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Подруга умершего рассказала изданию, что общалась с ним 4 декабря – мужчина говорил, что разбил голову и жаловался на плохое самочувствие.

7 декабря он еще был жив, уверена собеседница, - из квартиры доносились стоны, но дверь никто не вскрывал. Только 12 декабря в квартиру попали полицейские. Мужчина был мертв, а на всем теле были синяки. Не исключено, что смерть носила насильственный характер.

Известно, что мужчина входил в клуб «Танцующих моржей». В объединении выразили соболезнования родным по поводу смерти участника.

Подруга погибшего тем временем рассказала, что родственников у него нет: проживал в Петербурге, женат не был, а мать умерла три года назад.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли в морге женщину, которая отвела сына в кафе и пропала.