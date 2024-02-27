Пропавшего осенью 21-летнего парня нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

В лесу под Екатеринбургом нашли тело 21-летнего молодого человека, которого искали с октября 2023 года. Предварительно, в его смерти нет криминального следа. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на волонтеров отряда «Прорыв».

Осенью прошлого года парень ушел из дома, перед этим сказав матери, что собирается зайти за заказом в пункт выдачи. Он взял с собой личные вещи - телефон, паспорт, банковскую карту, а после пропал.

В ходе расследования выяснилось, что россиянин в день исчезновения связывался со своей девушкой. Он говорил ей, что хочет совершить суицид.

Нашли юношу только в феврале 2024 года. Его тело находилось в лесу в Верхней Пышме. На данный момент до конца неизвестно, что именно случилось с молодым человеком и как он погиб. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее у реки под Псковом нашли тело 11-летней школьницы. Девочка была закопала в яме почти без одежды. Напомним, что также удалось обнаружить ее куртку, на которой были следы мужского ДНК. В изнасиловании и убийстве подростка подозревают одного из местных жителей деревни Полоное.