Пропавшего неделю назад 47-летнего мужчину нашли мертвым в День святого Валентина

В Свердловской области завершили поиски 47-летнего местного жителя, который пропал неделю назад. Мужчину обнаружили мертвым, передает Ura.ru со ссылкой на заявление волонтеров.

О местонахождении жителя Артемовского было неизвестно с 7 февраля. Куда он отправился, тоже никто не знал. В итоге было принято решение начать поиски мужчины на территории области.

Спустя неделю, 14 февраля, на форуме волонтеров появилось сообщение о прекращении спасательной операции. Выяснилось, что мужчина погиб. Что стало причиной его смерти, пока не говорится. Для установления этого тело россиянина будет доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. В правоохранительных органах данный трагичный случай еще не комментировали.

Ранее в Самаре пропавшую по пути на подработку 16-летнюю школьницу нашли мертвой. Поиски девушки длились 12 дней.