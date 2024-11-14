Пропавшего 39-летнего мужчину нашли мертвым в солярии

В США нашли пропавшего 8 ноября мужчину. Его тело обнаружили в солярии фитнес-клуба. Об этом сообщает Indy Star.

По словам родных американца, он сказал семье, что собирается пойти в спортивный зал. А после перестал выходить на связь. Два дня близкие не теряли надежды и пытались ему дозвониться, но из-за отсутствия результатов обратились в полицию.

Найти 39-летнего мужчину удалось благодаря звонку из фитнеса. Там сообщили, что обнаружили останки в одной из кабинок в солярии. По данным браслета посетителя спортзала, он там пролежал двое суток.

Что произошло с американцем и как он умер, пока неизвестно. Его семья призналась, что у него были проблемы с психотропными веществами.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Пока дело рассматривается как несчастный случай, а не убийство, так как следов насилия не обнаружено.

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