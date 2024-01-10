Пропавшая в Турции россиянка отправила фото матери за день до исчезновения

Пропавшая в Турции россиянка незадолго до исчезновения была на связи со своими близкими. 3 января она отправила фото своей матери, после чего перестала отвечать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Родственник женщины рассказал, что изначально она должны была ехать в Кемер вместе с подругой, однако перед отлетом планы изменились, и она отправилась одна. Рейс был назначен на 30 декабря. Всего она должна была пробыть за границей чуть больше недели, после чего 8 января собиралась вернуться домой.

По предварительным данным, пропала россиянка 4 января, когда вышла из отеля на прогулку. За день до этого она общалась с семьей и отправила им снимок. Родственники исчезнувшей предполагают, что она могла потеряться в горах. Поиски женщины продолжаются.

Напомним, что в полицию обратилась мама туристки 9 января. Известно, что в номере отеля, в котором останавливалась россиянка, были найдены ее личные вещи и документы.

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