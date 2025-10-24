Красноярские спасатели снова отправились искать пропавшую семью Усольцевых

Спасатели снова отправились на поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых по запросу полиции. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что спасатели отправились на поиски пропавшей семьи Усольцевых по заявке полиции. Сегодня им предстоит обследовать Партизанский район.

Не уточняется, по какой причине поступил запрос.

Напомним, семья Усольцевых отправилась в пеший поход с пятилетней дочерью 28 сентября и собакой. Заявка на поиск была подана только спустя три дня после их исчезновения. Сын пропавших предположил, что они могли укрыться в Курумнике — камнях, образующих много ущелий.

На данный момент семья находится без укрытия в горах более 20 дней. Спасатели склоняются к версии, что Усольцевы погибли в результате несчастного случая вместе со своей собакой породы корги. Также есть мнения, что семья намеренно скрылась или примкнула к старообрядцам.