Пропавшая семья Усольцевых перед уходом в тайгу собиралась на йогу, но передумала. Об этом сообщает URA.RU.

Семья, пропавшая более двух недель назад, изначально собиралась на тренинги с йогой и медитациями. Усольцева хотела отправиться на интенсив с мужем, чтобы пройти через «глубокие трансформации». Однако в последний момент она передумала. Тогда муж составил маршрут для похода в тайгу в Красноярском крае и приобрел специальное оборудование для дочки.

В результате семья доехала на машине до поселка Кутурчин 27 сентября. Они собирались передвигаться дальше с экскурсией, но ее отменили из-за плохого прогноза погоды. Угроза снегопада семью Усольцевых не отпугнула. Наутро родственники отправились в сторону Кутурчинского белогорья.

Друзья допустили, что, будучи не слишком внимательным туристом, Усольцев мог забыть важные для выживания вещи.

