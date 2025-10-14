«Будут выезжать только профессионалы»: как продолжатся поиски пропавшей в Красноярском крае семьи

Стало известно, что поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых прекращены. В район исчезновения супругов и их пятилетней дочери будут выезжать профессиональные поисковики и спасатели только по запросу следователей в случае обнаружения каких-либо следов. Об этом пишет aif.ru.

«Поисками занимаются правоохранители. И если им нужны дополнительные силы и средства, то тогда они делают соответствующую заявку в МЧС. На данный момент наши спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации», — сообщил изданию представитель пресс-службы ведомства по региону.

Глава отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина также сообщила, что дальнейшие поиски Усольцевых будут осуществляться в рамках уголовного дела.

«Если правоохранителям понадобятся какие-либо доработки на местности, в район поисков будут выезжать только профессионалы, то есть альпинисты, спасатели и так далее. Добровольцев привлекать в целях безопасности не станут», — заявила она.

Она отметила, что на данный момент все поисковые группы уже выехали из района поисков.

Ранее глава поискового отряда «Лиза Алерт» заявил, что семью Усольцевых найдут только, когда растает снег.