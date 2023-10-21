Пропавшая полгода назад в Екатеринбурге женщина могла попасть в секту

Пропавшая в Екатеринбурге полгода назад 38-летняя женщина, которая недавно вышла на связь и написала, что находится в «аду», могла попасть в секту. Так считают жители рабочего дома, в котором остановились супруги.

В апреле женщина приехала с мужем из Омска. По его словам, во время прогулки в парке у них произошла ссора, после которой он оставил супругу на скамейке, а когда вернулся, то ее уже не было. При этом мужчина обратился к правоохранителям только через три месяца, так как пытался искать жену самостоятельно.

«Все мысли были о жене, я переживал и боялся уйти в запой, поэтому погрузился в работу, - сказал мужчина в разговоре с Kp.ru.

В конце июля пропавшая женщина попала на камеру видеонаблюдения в Екатеринбурге. Она заходила в ломбард. А 13 октября внезапно написала мужу и попросила о помощи, но он не смог сразу ответить, так как был занят на работе. Позже абонент уже был недоступен.

«Я не стал обращаться в полицию. Мне кажется, это уже мошенники пишут. Я думаю, Настя уехала куда-то, решила отказаться от прошлого, а сим-карту выбросила или оставила где-то, - предположил супруг.

При этом сотрудники работного дома, в котором остановились супруги, предположили, что женщина могла попасть в секту. Они выразили уверенность, что муж не причастен к исчезновению.

Ранее мать исчезнувшей 38-летней россиянки рассказала, что СМС получил второй супруг ее дочери, за которого она вышла в 2022 году. По мнению родительницы, зять думал, что она просто из-за обиды уехала в родной город Омск, поэтому сильно не переживал. А когда захотел помириться, выяснилось, что ее уже давно никто не может найти.