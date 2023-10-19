Пропавшая полгода назад россиянка неожиданно вышла на связь с мужем, отправив ему странное сообщение

В Екатеринбурге женщина, что пропала полгода назад, вышла на связь с мужем, отправив ему сообщение со словами «я в аду». Об этом сообщает издание Kp.ru.

Мама исчезнувшей 38-летней россиянки рассказала, что СМС получил второй супруг ее дочери, за которого она вышла в 2022 году. Сам мужчина признался, что перед тем, как жена пропала, они сильно поругались, и больше он ее не видел. Правда, сообщить обо всем он решил только спустя три месяца.

По мнению родительницы женщины, зять думал, что она просто из-за обиды уехала в родной город Омск, поэтому сильно не переживал. А когда захотел помириться, выяснилось, что ее уже давно никто не может найти. В последний раз россиянку заметили 26 июля.

Спустя месяцы муж пропавшей решил попытать счастье и еще раз связаться с супругой. На удивление, она ответила. Но это сообщение еще больше встревожило близких: «Я не могу говорить, я в аду». Женщина пояснила, что, если кто-то узнает о том, что она кому-то писала, ее убьют. Она попросила любимого о помощи, а после вновь перестала отвечать.

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