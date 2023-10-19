Названа причина жестокого убийства сына и тещи Стаса Намина: детали допроса подозреваемого

Стали известны детали допроса подозреваемого в жестоком убийстве сына и тещи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Пасынок музыканта признался, что зарезал родственников из-за нравоучений – они пытались повлиять на его жизнь и просили перестать употреблять наркотики. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На допросе старший сын Намина рассказал, что младший брат и бабушка часто ругали его из-за того, что он попадал в различные неприятности из-за любви к тусовкам и запрещенным препаратам. Перед тем, как прийти к семье в роковой день, он вновь употребил и под действием наркотиков зарезал всех, находящихся в доме. По его словам, он был как в тумане. Он даже не помнит, как именно расправился с близкими.

К слову, как выяснилось, ранее пасынок Намина уже совершал убийство. Он пьяным сбил на машине 42-летнюю учительницу математики на пешеходном переходе. Произошло это в 2007 году во время новогодних праздников. За смертельное ДТП мужчину осудили на 2 года условно.

Напомним, что тела убитых были найдены в доме в деревне Крюково Истринского района. 85-летняя женщина погибла от удара ножом в грудь, а ее внук умер от множественных колото-резанных ран.

Ранее в Екатеринбурге мужчина взял в заложники племянницу и пригрозил убить ее ножом.