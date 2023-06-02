22:10, 02 июня 2023
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Пропавшая на Кубани 25-летняя девушка перед исчезновением написала матери сообщение из такси
Фото: Freepik
На Кубани пропала 25-летняя девушка-дизайнер. Перед исчезновением она отправила матери сообщение. Стало известно содержание послания.
В сообщении говорилось: «Села в такси, скоро буду на вокзале».
Однако до вокзала девушка так и не доехала. Она должна была сесть на поезд до Кирова – там у нее планировалось собеседование по работе.
Однако 4 дня о девушке нет никакой информации. В поисках пропавшей задействованы полиция и волонтеры, передает Telegram-канал 112.
Ранее на Кубани убили 19-летнюю девушку-аниматора Татьяну Мостыко и владельца event-компании Кирилла Чубко. С мужчиной расправились первым. Девушку убили позже – перед смертью ее несколько часов возили в машине. Насильственных действий в отношении аниматора не совершалось.