Пропавшая на Кубани 25-летняя девушка перед исчезновением написала матери сообщение из такси

На Кубани пропала 25-летняя девушка-дизайнер. Перед исчезновением она отправила матери сообщение. Стало известно содержание послания.

В сообщении говорилось: «Села в такси, скоро буду на вокзале».

Однако до вокзала девушка так и не доехала. Она должна была сесть на поезд до Кирова – там у нее планировалось собеседование по работе.

Однако 4 дня о девушке нет никакой информации. В поисках пропавшей задействованы полиция и волонтеры, передает Telegram-канал 112.

Ранее на Кубани убили 19-летнюю девушку-аниматора Татьяну Мостыко и владельца event-компании Кирилла Чубко. С мужчиной расправились первым. Девушку убили позже – перед смертью ее несколько часов возили в машине. Насильственных действий в отношении аниматора не совершалось.