Пропали деньги и украшения: в Москве обокрали известную актрису и сценариста

Домработница обокрала 86-летнюю актрису Маргариту Малееву, об этом пишет ИА Регнум.

Вдова режиссера Аджара Ибрагимова обратилась в правоохранительные органы еще 17 августа. 86-летняя актриса объяснила полицейским, что у нее пропали 250 000 рублей и коробка с ювелирными украшениями. Общий ущерб кражи составил 520 тысяч рублей.

По словам Малеевой, к похищению может быть причастна ее домработница, которая уволилась накануне пропажи. Причем женщина, которая работала у актрисы на протяжении 20 лет, пропала без предупреждения. Дозвониться до нее Малеевой так и не удалось. Актриса рассказала, что других людей в свою квартиру она не допускала.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» в крупном размере (п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ).

Маргарита Малеева работала не только актрисой, но и сценаристкой. Маргарита Захаровна была автором сценариев таких картин, как «Надо любить», «Свекровь», «Чудак» и других.

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