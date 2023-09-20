Пропала за день до трагедии: стали известны детали биографии погибших при взрыве дома в Балашихе

Пожилая женщина потерялась в Люберцах, а нашлась после взрыва дома в Балашихе. Оказалось, что 89-летняя пенсионерка умерла в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, одна из погибших – пенсионерка в последнее время жила у сына в Люберцах. Но за день до трагедии пропала. Молодой человек рассказал, что она никому ничего не сказала и не отвечала на звонки. Женщину искали не только близкие, но и волонтеры.

Оказалось, что жительница вернулась в свою квартиру, которая находилась в девятиэтажке в Балашихе. В той самой, где примерно в 8 утра прогремел взрыв. Сын опознал тело.

Также стала известна личность еще одной погибшей женщины. Ей 38 лет. Сразу после взрыва она еще была жива. Спасатели достали ее из-под обломков, но она скончалась в машине скорой помощи. Об этом пишет mk.ru.

Сообщается, что женщина работала в Российском биотехнологическом институте и жила в квартире своего отца вместе с мужем. Супруг остался жив.

Ранее мы писали о том, что жильцы пострадавшего от взрыва дома в Балашихе чувствовали запах газа накануне. Люди рассказали корреспондентам, что, почувствовав опасность, они обратились за помощью в специальные службы.