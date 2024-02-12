Пропала еще 23 января: пятилетняя девочка найдена убитой в лесу

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пятилетней девочки в Новосибирской области. Ребенок пропал несколько недель назад и был найден мертвым, передает Telegram-канал Baza.

Об исчезновении дошкольницы стало известно еще 23 января. Тогда волонтеры совместно со стражами порядка начали поиски несовершеннолетней в области.

Спасательные мероприятия продлились более двух недель. В итоге девочка была обнаружена мертвой в лесу 8 февраля. По предварительным данным, ребенок был убит. При осмотре тела криминалисты зафиксировали следы, свидетельствующие о наступлении насильственной смерти. В настоящий момент выясняются обстоятельства и детали гибели дошкольницы.

Ранее в Рязани пропавшего 19-летнего члена молодежного парламента обнаружили мертвым. Парень покинул дом вечером и ушел в неизвестном направлении.