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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 12 февраля 2024, 11:05
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Пропала еще 23 января: пятилетняя девочка найдена убитой в лесу

В Новосибирской области пропавшую пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу .
Пропала еще 23 января: пятилетняя девочка найдена убитой в лесу

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пятилетней девочки в Новосибирской области. Ребенок пропал несколько недель назад и был найден мертвым, передает Telegram-канал Baza.

Об исчезновении дошкольницы стало известно еще 23 января. Тогда волонтеры совместно со стражами порядка начали поиски несовершеннолетней в области.

Спасательные мероприятия продлились более двух недель. В итоге девочка была обнаружена мертвой в лесу 8 февраля. По предварительным данным, ребенок был убит. При осмотре тела криминалисты зафиксировали следы, свидетельствующие о наступлении насильственной смерти. В настоящий момент выясняются обстоятельства и детали гибели дошкольницы.

Ранее в Рязани пропавшего 19-летнего члена молодежного парламента обнаружили мертвым. Парень покинул дом вечером и ушел в неизвестном направлении.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
ребенок