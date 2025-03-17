Пропал спортивный журналист Александр Круглов

Спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени. Он приехал освещать соревнования по биатлону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина приехал ради Чемпионата России по биатлону, но перестал выходить на связь. Александр должен был явиться в областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 13 марта. Есть информация о том, что спортивный журналист не прошел аккредитацию.

В последний раз Круглова видели в городе 12 марта. Он находился в Восточном районе Тюмени.

СМИ отмечают, что с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, телефон мужчины отключен. На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и черные ботинки со шнурками. Его рост 178 сантиметров, худощавое телосложение. У мужчины темно-русые волосы и карие глаза. Заявка о его поиске поступила в поисковый отряд «ЛизаАлерт».

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