Не могут найти уже три месяца: родные бесследно пропавшего на Гоа россиянина увеличили вознаграждение

На Гоа уже три месяца не могут найти 46-летнего предпринимателя из Челябинска. Родные увеличили вознаграждение за информацию о мужчине. Теперь она составляет 250 тысяч рупий или 255 тысяч рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Родственники туриста уже обыскали весь остров, однако не нашли его следов. Заявление о пропаже россиянина написано как в Индии, так и на родине.

Мужчина прилетел на Гоа вместе с друзьями 1 декабря. После одной из вечеринок он внезапно пропал. Ушел из номера отеля без телефона, денег и паспорта.

Ни одна из версий по ситуации с исчезновением бизнесмена пока не подтвердилась. Родственники мужчины назначил вознаграждение за сведения о нем, а спустя три месяца увеличили сумму.

Ранее сообщалось, что на Маврикии местные жители кошмарят россиян и угрожают их безопасности. Они нападают на виллы туристов.