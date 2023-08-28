Пропал пульс, похолодели конечности: у двухлетнего ребенка остановилось сердце на борту самолета

Двухлетний ребенок перестал дышать на борту самолета индийской авиакомпании Vistara. У девочки остановилось сердце по пути из Бангалора в Дели. Об этом сообщает News 18.

Как стало известно, во время полета у одного из маленьких пассажиров было зафиксировано ухудшение состояния здоровья. У малышки пропал пульс, а конечности похолодели. Тогда экипаж подал сигнал бедствия, и самолет запросил посадку в городе Нагпур.

В итоге девочку удалось спасти благодаря пяти медикам, находившихся на борту. На протяжении 45-ти минут врачи реанимировали ребенка, пока его сердце вновь не забилось. Уже после того, как самолет сел, маленькую пассажирку передали другим специалистам. На тот момент ее состояние уже было стабильным.

Ранее в Москве женщина обвинила мужа в изнасиловании годовалой дочери. Однако на самом деле мужчина не прикасался к ребенку, а его жена начала кричать о преступлении из-за ревности к коллеге.