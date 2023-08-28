Москвичка обвинила мужа в изнасиловании годовалой дочери из-за ревности к коллеге

Жительница Москвы обвинила мужа в изнасиловании годовалой дочери из-за ревности к коллеге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в один из вечеров супруги вместе выпивали. Однако в какой-то момент между ними произошла ссора, и они разошлись по разным комнатам. Мужчина пошел играть с дочерью, а женщина отправилась к телевизору. Услышав плач ребенка, москвичка запаниковала и решила, что ее изнасиловал супруг. Вот почему она незамедлительно вызвала сотрудников полиции и врачей.

Прибыв на место вызова, доктора не обнаружили у девочки следов изнасилования и избиения. После этого женщина рассказала, что на самом деле произошло в ее квартире.

Как выяснилось, москвичка приревновала возлюбленного к его коллеге. Это и стало причиной семейного конфликта. Из-за того, что женщина громко смотрела телевизор, ребенок проснулся и стал плакать. Именно в этот момент жительница столицы начала кричать: «Насилуют!».

Полицейские начали проверку в отношении супругов.

Ранее мы писали о том, что жительница Санкт-Петербурга обвинила бывшего в изнасиловании на прощальном свидании.