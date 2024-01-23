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Опубликовано 23 января 2024, 09:58
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Пропал днем 22 января: ушедшего из дома восьмилетнего мальчика нашли мертвым

В Южноуральске пропавшего восьмилетнего мальчика обнаружили мертвым .
Пропал днем 22 января: ушедшего из дома восьмилетнего мальчика нашли мертвым

© Freepik

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» завершил поиски восьмилетнего мальчика в Южноуральске. Пропавший школьник был обнаружен мертвым.

Информацию о гибели несовершеннолетнего подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает Ura.ru. По данным спасателей, мальчик ушел из дома в неизвестном направлении накануне, 22 января.

После его исчезновения были организованы поиски. В итоге школьник был обнаружен мертвым в реке. Его тело находилось в четырех метрах от берега.

Обстоятельства и детали гибели несовершеннолетнего пока неизвестны. В трагичном случае предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Новосибирске пропал ребенок, приехавший из Австрии. Вместе с ним исчезла 39-летняя мать.

Источник фото:Freepik
Источник:Ura.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
ребенок
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