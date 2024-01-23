Опубликовано 23 января 2024, 09:58
1 мин.
Пропал днем 22 января: ушедшего из дома восьмилетнего мальчика нашли мертвым
В Южноуральске пропавшего восьмилетнего мальчика обнаружили мертвым .
© Freepik
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» завершил поиски восьмилетнего мальчика в Южноуральске. Пропавший школьник был обнаружен мертвым.
Информацию о гибели несовершеннолетнего подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает Ura.ru. По данным спасателей, мальчик ушел из дома в неизвестном направлении накануне, 22 января.
После его исчезновения были организованы поиски. В итоге школьник был обнаружен мертвым в реке. Его тело находилось в четырех метрах от берега.
Обстоятельства и детали гибели несовершеннолетнего пока неизвестны. В трагичном случае предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в Новосибирске пропал ребенок, приехавший из Австрии. Вместе с ним исчезла 39-летняя мать.
Новости партнеров
О чем говорят