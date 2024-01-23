Пропал днем 22 января: ушедшего из дома восьмилетнего мальчика нашли мертвым

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» завершил поиски восьмилетнего мальчика в Южноуральске. Пропавший школьник был обнаружен мертвым.

Информацию о гибели несовершеннолетнего подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает Ura.ru. По данным спасателей, мальчик ушел из дома в неизвестном направлении накануне, 22 января.

После его исчезновения были организованы поиски. В итоге школьник был обнаружен мертвым в реке. Его тело находилось в четырех метрах от берега.

Обстоятельства и детали гибели несовершеннолетнего пока неизвестны. В трагичном случае предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

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