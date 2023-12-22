Дело дошло чуть ли не до разборок: кот Мити Фомина не дает покоя его соседям

Певец Митя Фомин в настоящий момент сражается со своими соседями по поселку. Оказалось, что людям не дает покоя четвероногий питомец артиста — кот ходит в туалет на улице, а за ним никто не убирает. По мнению исполнителя, в этом нет никакой проблемы, передает mk.ru.

Фомин в беседе с журналистами заявил, что не понимает по какой причине его кот стал притчей во языцех. Раньше, по словам Мити, люди абсолютно спокойно жили, и никто за животными не убирал. Однако теперь все стали дисциплинированнее и ходят собирают, отметил с иронией артист.

«Хотя я вам скажу как человек, который имеет отношение к биологии и вообще к экосистемам (у Фомина высшее медицинское образование. - Прим. ред.), этого можно и не делать, особенно за городом, потому что это часть пищевой цепи и субстрат для роста растений», — парировал Фомин.

Ранее певец высказался о певце Олеге Газманове. По словам артиста, его коллега является настоящей живой легендой, к которой можно прикоснуться.